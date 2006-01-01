Detaylı Bilgi

2 AşamadaEv Sahibi
Olabilirsiniz

Fuzul Topraktan, ile tüm adımları özenle planlanmış, projelendirilmiş ve Fuzul güvencesiyle inşa edilecek bir konutun arsa payına sahip olun.

ÖNCE TOPRAK
SAHİBİ OLUN

Fuzul Topraktan ile tüm süreçleri belirlenmiş, projelendirilmiş, Fuzul tarafından inşaatı yapılacak bir konutun arsa payı sahibi olun.

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SONRA EV
SAHİBİ OLUN

Fuzul’un sağladığı avantajlarla, inşaat maliyetinizi karşılayarak topraktan ev sahibi olmanın keyfini çıkarın.

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Aktif Projeler

Satış Aşamasında

Fuzul Topraktan Yeni Esenler

Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.

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Konut Sayısı

+357

Satış Durumu

Aktif
Satış Aşamasında

Fuzul Topraktan Başakşehir Ayazma

Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.

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Konut Sayısı

+156

Satış Durumu

Aktif
Satış Aşamasında

Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy

Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.

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Konut Sayısı

+486

Satış Durumu

Aktif
Satış Aşamasında

Fuzul Topraktan Ispartakule

bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.

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Konut Sayısı

+332

Satış Durumu

Aktif
Satış Aşamasında

Fuzul Topraktan Pendik

Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.

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Konut Sayısı

+85

Satış Durumu

Aktif
İnşaat Aşamasında

Fuzul Topraktan Başakşehir 1. Etap

Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.

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Konut Sayısı

+82

Satış Durumu

Aktif

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