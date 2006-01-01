Fuzul Topraktan, ile tüm adımları özenle planlanmış, projelendirilmiş ve Fuzul güvencesiyle inşa edilecek bir konutun arsa payına sahip olun.
2 AşamadaEv Sahibi
Olabilirsiniz
ÖNCE TOPRAK
SAHİBİ OLUN
Fuzul Topraktan ile tüm süreçleri belirlenmiş, projelendirilmiş, Fuzul tarafından inşaatı yapılacak bir konutun arsa payı sahibi olun.
SONRA EV
SAHİBİ OLUN
Fuzul’un sağladığı avantajlarla, inşaat maliyetinizi karşılayarak topraktan ev sahibi olmanın keyfini çıkarın.
Aktif Projeler
Fuzul Topraktan Yeni Esenler
Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.Projeyi Gör
Konut Sayısı+357
Satış DurumuAktif
Fuzul Topraktan Başakşehir Ayazma
Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.Projeyi Gör
Konut Sayısı+156
Satış DurumuAktif
Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy
Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.Projeyi Gör
Konut Sayısı+486
Satış DurumuAktif
Fuzul Topraktan Ispartakule
bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.Projeyi Gör
Konut Sayısı+332
Satış DurumuAktif
Fuzul Topraktan Pendik
Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.Projeyi Gör
Konut Sayısı+85
Satış DurumuAktif
Fuzul Topraktan Başakşehir 1. Etap
Bugün arsan, yarın evin olur. Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.Projeyi Gör
Konut Sayısı+82
Satış DurumuAktif